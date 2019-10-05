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6 жовтня • оновлено в 18:07
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Напівгола боксерка поцілувала суперницю і отримала удар у відповідь - відеофакт

142.2т Читати матеріал російською

Польська боксерка Єва Бродницька отримала ляпаса на дуелі поглядів з аргентинкою Едіт Матісса напередодні поєдинку за пояс Всесвітньої боксерської організації у другій напівлегкій вазі.

Бродницька спровокувала суперницю, поцілувавши її в губи. Між спортсменками почалася бійка, в яку довелося втрутитися організаторам.

Поєдинок відбувся 4 жовтня. Перемогу роздільним рішенням суддів здобула саме полячка. Аргентинська боксерка відмовилася визнавати свою поразку і показала середній палець Бродницькiй.

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