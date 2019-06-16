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Найскладнiший суперник Усика зі скандалом виграв бій нокаутом

6.7тЧитати матеріал російською

Латвієць Майріс Бріедіс (26-1, 19 КО) зі скандалом вийшов у фінал Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS), ставши чемпіоном світу за версією WBO.

У півфінальній зустрічі WBSS в першій важкій категорії з польським боксером Кшиштофом Гловацьки (31-2, 19 КО) латвієць відзначився брудним прийомом.

У другому раунді Бріедіс зарядив поляку ліктем в голову (на відео з 0:57). Суддя перед домашніми трибунами ніяк не покарав Майріса, а в кінці трихвилинки дозволив добити Кшиштофа, незважаючи на гонг (на відео з 2:18).

Бріедіс - Гловацьки

Бріедіс - Гловацьки

skaties.lv

Бріедіс - Гловацьки

Бріедіс - Гловацьки

skaties.lv

Бріедіс - Гловацьки

Бріедіс - Гловацьки

skaties.lv

Бріедіс - Гловацьки

Бріедіс - Гловацьки

skaties.lv

Бріедіс - Гловацьки

Бріедіс - Гловацьки

skaties.lv

Бріедіс - Гловацьки

Бріедіс - Гловацьки

skaties.lv

Бріедіс - Гловацьки

Бріедіс - Гловацьки

skaties.lv

Бріедіс - Гловацьки

Бріедіс - Гловацьки

skaties.lv

Бріедіс - Гловацьки

Бріедіс - Гловацьки

skaties.lv

Новини
Більше не чемпіон: Усик офіційно відмовився від останнього титулу

Відзначимо, що промоутер Олександра Усика назвав Майріса Бріедіса найважчим суперником кримчанина.

Бій Усик - Бріедіс, який пройшов в січні минулого року в півфіналі WBSS, завершився важкої перемогою українця за очками.

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Тема
WBSS
Особи
Кшиштоф ГловацькийМайріс Бріедіс
Місце
Латвія
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Санин Влад
Санин Влад
Ну это некрасиво не по мужски
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