Латвієць Майріс Бріедіс (26-1, 19 КО) зі скандалом вийшов у фінал Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS), ставши чемпіоном світу за версією WBO.

У півфінальній зустрічі WBSS в першій важкій категорії з польським боксером Кшиштофом Гловацьки (31-2, 19 КО) латвієць відзначився брудним прийомом.

У другому раунді Бріедіс зарядив поляку ліктем в голову (на відео з 0:57). Суддя перед домашніми трибунами ніяк не покарав Майріса, а в кінці трихвилинки дозволив добити Кшиштофа, незважаючи на гонг (на відео з 2:18).

Бріедіс - Гловацьки skaties.lv

Бріедіс - Гловацьки skaties.lv

Бріедіс - Гловацьки skaties.lv

Бріедіс - Гловацьки skaties.lv

Бріедіс - Гловацьки skaties.lv

Бріедіс - Гловацьки skaties.lv

Бріедіс - Гловацьки skaties.lv

Бріедіс - Гловацьки skaties.lv

Бріедіс - Гловацьки skaties.lv

Відзначимо, що промоутер Олександра Усика назвав Майріса Бріедіса найважчим суперником кримчанина.

Бій Усик - Бріедіс, який пройшов в січні минулого року в півфіналі WBSS, завершився важкої перемогою українця за очками.

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