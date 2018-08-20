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"Найгірший кошмар": Белью розсипався у компліментах Усику

3.9тЧитати новину російською

Британський боксер Тоні Белью зізнався, що вважає українського чемпіона Олександра Усика найсильнішим опонентом у своїй кар'єрі. Спортсмени мають зустрітися в рингу в середині листопада, і англієць нетерпляче чекає на зустріч із нашим співвітчизником.

"Я дуже поважаю його. Я спарингував з ним в аматорах, і вже тоді він був великим майстром. Він мій найгірший кошмар. Високий, м'язистий лівша, що володіє умінням просто випалювати землю завдяки фантастичній роботі ніг. Він феноменальний боксер. Кращий за мене. Я чудово розумію, що на мене чекає: дуже важкий і небезпечний бій. Але я його виграю", - заявив Белью в інтерв'ю Sky Sports.

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Офіційно: Усик зустрінеться з Белью у Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, британський промоутер Едді Хірн назвав орієнтовну дату бою Усик - Белью.

Читайте всі новини по темі "Усик - Белью" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Усик - Белью
Особи
Олександр УсикТоні Белью
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