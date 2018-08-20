"Найгірший кошмар": Белью розсипався у компліментах Усику

Британський боксер Тоні Белью зізнався, що вважає українського чемпіона Олександра Усика найсильнішим опонентом у своїй кар'єрі. Спортсмени мають зустрітися в рингу в середині листопада, і англієць нетерпляче чекає на зустріч із нашим співвітчизником.

"Я дуже поважаю його. Я спарингував з ним в аматорах, і вже тоді він був великим майстром. Він мій найгірший кошмар. Високий, м'язистий лівша, що володіє умінням просто випалювати землю завдяки фантастичній роботі ніг. Він феноменальний боксер. Кращий за мене. Я чудово розумію, що на мене чекає: дуже важкий і небезпечний бій. Але я його виграю", - заявив Белью в інтерв'ю Sky Sports.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британський промоутер Едді Хірн назвав орієнтовну дату бою Усик - Белью.