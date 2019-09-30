"Найдурніша річ": екстренер Кличка обурився через Джошуа

Тренер ексчемпіона світу в суперважкій вазі Володимира Кличка Джонатон Бенкс зізнався, що його шокували підказки в кутку британського боксера Ентоні Джошуа під час його бою з Енді Руїсом.

Своїми думками від побаченого він поділився в інтерв'ю Behind The Gloves.

1 червня Ентоні Джошуа сенсаційно програв Енді Руїсу fightnews.info

"Після нокдауну я чув, що в кутку Джошуа кричали: "Зближуйся з ним, бийся на ближній дистанції". Я вважаю, що це найдурніша річ, яку можна порадити в бою проти суперника з короткими руками. У Руїса дійсно короткі руки, він не здатний дістати опонента здалека. Навіщо робити йому ласку і вступати в ближній бій? Це дурість", - висловив своє обурення екстренер Кличка.

У той же час Бенкс впевнений, що Ентоні Джошуа зможе здобути перемогу в реванші, який відбудеться 7 грудня о Саудівської Аравії.

"Я ставлю на Джошуа. Я думаю, що Ентоні виглядає краще в плані навичок, він більш талановитий. Я не маю нічого проти Руїса. Але якщо Джошуа зможе утримувати його на дистанції, використовуючи розмах рук, у Енді не буде можливості по ньому потрапити. Все залежить від таланту Джошуа, а не від бажання Руїса. Енді не зміниться.Він буде тим самим боксером з короткими руками. Якщо він затягне Джошуа в ближній бій, у Ентоні будуть проблеми. Якщо Джошуа боксуватиме на дистанції, то проблеми виникнуть вже у Руїса", - сказав Джонатон Бенкс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про потенційний бій Усика з переможцем реваншу Джошуа - Руїс.

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