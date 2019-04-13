"Найбільший в історії!" Михайлюк захопився Ломаченком

Український баскетболіст "Детройта" Святослав Михайлюк захопився перемогою чемпіона WBA і WBO в легкій вазі Василя Ломаченка над Ентоні Кролли.

Ломаченко - Кролла

Михайлюк зробив репост твіта про перемогу Ломаченка, додавши зображення козла (англійською козел – goat). Абревіатура GOAT означає Greatest Of All Time – найбільший на всі часи.

Нагадаємо, що чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) успішно захистив свої пояси в бою проти Ентоні Кролли (34-7-3, 13 КО).

Поєдинок в Staples Center в Лос-Анджелесі (США) завершився нокаутом від українця в 4-му раунді.

Відразу після бою Василь несподівано прийшов в роздягальню до британського боксера.

Пізніше з'явилася шокуюча інформація про те, що наш співвітчизник отримав перелом.

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