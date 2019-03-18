Найбажаніший суперник Ломаченка розгромно програв чемпіонський бій: спортивні підсумки 17 березня

Американський боксер Майкі Гарсія, який є найбажанішим суперником українця Василя Ломаченка, зазнав першої поразки в кар'єрі, а українська тенісистка Дарина Лопатецька виграла турнір в Японії. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 17 березня.

Крім того, президент "Динамо" Ігор Суркіс розповів про санкції до гравців після поразки від "Челсі" в Лізі Європи. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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