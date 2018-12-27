''Нафіг воно треба?'' Усик звернувся до українців

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик звернувся до уболівальників напередодні Нового року. Український боксер закликав водіїв бути обережними й уважними на дорозі.

"Зараз перед святами метушня, усі хочуть швидко кудись встигнути, і я побачив на дорозі багато таких маленьких незначних аварій. Будьте уважні, не поспішайте нікуди. Навіщо ми кудись поспішаємо? Нафіг воно треба? Робіть усе поступово, помірно, не поспішаючи. І тоді не треба буде робити зайві витрати", — сказав Усик у сторіз на його офіційній сторінці в Instagram.

Олександр Усик instagram.com/lomus_17

Як повідомляв OBOZREVATEL, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) був визнаний кращим боксером 2018 року за версією американського порталу Yahoo. У голосуванні він обійшов знаменитого японського боксера Наойя Інуе.

Крім того, Усик завоював престижну нагороду в США. Американський спортивний телеканал ESPN визнав українського боксера кращим у 2018 році.