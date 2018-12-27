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''Нафіг воно треба?'' Усик звернувся до українців

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Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик звернувся до уболівальників напередодні Нового року. Український боксер закликав водіїв бути обережними й уважними на дорозі.

"Зараз перед святами метушня, усі хочуть швидко кудись встигнути, і я побачив на дорозі багато таких маленьких незначних аварій. Будьте уважні, не поспішайте нікуди. Навіщо ми кудись поспішаємо? Нафіг воно треба? Робіть усе поступово, помірно, не поспішаючи. І тоді не треба буде робити зайві витрати", — сказав Усик у сторіз на його офіційній сторінці в Instagram.

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Олександр Усик

Олександр Усик

instagram.com/lomus_17

Як повідомляв OBOZREVATEL, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) був визнаний кращим боксером 2018 року за версією американського порталу Yahoo. У голосуванні він обійшов знаменитого японського боксера Наойя Інуе.

Крім того, Усик завоював престижну нагороду в США. Американський спортивний телеканал ESPN визнав українського боксера кращим у 2018 році.

Особа
Олександр Усик
Місце
Україна
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Коментарі
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Алкашенко Петро
Алкашенко Петро
история с Савченко повторяется с Усиком..майданутые шизофреники ждут подозрения
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Клін Олекс
Клін Олекс
Якось набридло. То Супрун у соцмережах "лікує", то Усик неадекватам розповідає, що 2+2=4.
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0
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Алкашенко Пэтро
Алкашенко Пэтро
Украинцы как всегда продолжают *обсирать* Украинского чемпиона мира!Это нормально на Донбассе украинцы с украинцами уже 5 год воюют- так и должно быть,молодцы украинцы!
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