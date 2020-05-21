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21 травня • оновлено в 12:34
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"Надере дупу": батько Лопеса зробив випад на адресу Ломаченка

2.3т
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Батько Теофімо Лопеса, Теофімо-старший, заявив, що їм вдалося залізти в голову до Василя Ломаченка, адже він ніколи раніше не відповідав на випади своїх майбутніх суперників.

"Всі говорили, що я наркоман, курю крек. І де ми в результаті опинилися? Ми продовжимо рухатися вперед. Це тільки початок. Як ви думаєте, чому Ломаченко нам відповідає? Я ніколи не бачив, як він відповідає на чиїсь провокації. Вся справа в тому, що я у нього в голові. З ним все скінчено", – сказав Лопес-старший в інтерв'ю на YouTube-каналі EsNews.

Теофімо Лопес і його батько

Теофімо Лопес і його батько

XSPORT.ua

Теофімо також пообіцяв, що його син "надере дупу" українцю.

"Ломаченко не запам'ятають по тим двом "золотим" медалям. Його запам'ятають як людину, якій надрав дупу мій син. Ще два роки тому я записав відео, в якому сказав, що Теофімо надере йому дупу. Після цього він назвав нас клоунами. Він не поважає ні мене, ні мого сина. А я ніколи не говорив про його батька", - додав Лопес-старший.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Ломаченка Боб Арум розповів, коли і яким чином пройде поєдинок між американським боксером і Василем.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Ломаченко - Лопес
Особи
Василь Ломаченко Теофімо Лопес
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