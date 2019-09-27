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27 вересня • оновлено в 18:43
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"Надер би дупу": Тайсон пригрозив легендарному Мейвезеру

2.5т Читати матеріал російською

Легендарний американський боксер Майк Тайсон заявив, що він без проблем переміг би Флойда Мейвезера у вуличній бійці.

Майк Тайсон

Майк Тайсон

У той же час Залізний Майк зізнався, що Флойд, найімовірніше, перебоксував би його в ринзі, якби у них були однакові габарити.

"Я вважаю, що у вуличній бійці надер би Флойду Мейвезеру дупу. Цей бій був би нерівним. Однак, якби я був такого ж розміру, як Флойд, і ми зустрілися на рингу, то він, можливо, переміг би мене за очками. Мейвезер має відмінну техніку, яка добре поєднується з його стилем. Він чудовий у тому, що робить", — сказав Майк Тайсон в інтерв'ю GQ.

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На рахунку Тайсона, який виступав у суперважкій ваговій категорії, 58 боїв у професійному боксі. В них він здобув 50 перемог (зокрема 44 нокаутом) і зазнав 6 поразок. Мейвезер же виграв всі 50 боїв, у яких брав участь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомого боксера, який побив Майка Тайсона, нокаутували першим же ударом.

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Особи
Майк Тайсон Флойд Мейвезер
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