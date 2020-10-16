На знаменитого українського боксера завели справу за підкуп виборців

На знаменитого українського боксера В'ячеслава Узелкова, який балотується в мери Вінниці від "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ), завели справу за підкуп виборців.

Як повідомляє видання Укрінформ, в середу, 14 жовтня, обласне представництво партії безкоштовно пригощало кашею з польової кухні та чаєм всіх людей, що зібралися на Європейській площі у Вінниці. Узелков особисто займався роздачею страви.

На самому початку заходу чоловік, який виконував фунцкію кашовара, привітався з присутніми словами: "Вас сьогодні пригощає безкоштовно... Гречана каша козацька. Є у нас друзі – фірма "ОПЗЖ", вас пригощають". Все це супроводжувалося виступом духового оркестру, а поруч стояв банер із зображенням кандидатки у Вінницьку міську раду від партії "Опозиційна платформа – За життя" Олени Лепей і намет із символікою ОПЗЖ, в якій продавалася агітаційна продукція.

Це є порушенням ч.3 ст. 160 Кримінального кодексу України, яка забороняє надавати виборцям неправомірну вигоду (в тому числі продукти харчування) на безкоштовній основі та супроводжувати це передвиборною агітацією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Вінницькій області бійка місцевих депутатів і кандидата на вибори закінчилася стріляниною.