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"На Олімпійському": Кличко розповів, коли Усик проведе бій в Києві

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Засновник промоутерської компанії К2 Promotions Віталій Кличко заявив, що в наступному році Олександр Усик (16-0, 12 КО) може провести бій в Києві на стадіоні НСК "Олімпійський":

"На Олімпійському": Кличко розповів, коли Усик проведе бій в Києві

(С) Главком

"Ці плани є, але їх реалізація залежить від багатьох складових. Усик зараз вирішив спробувати свої сили в суперважкій вазі, взяв паузу, травмувався і знаходиться в процесі реабілітації. У цьому році, на жаль, такий поєдинок не відбудеться. Плануємо на наступний", - цитує мера української столиці Главком.

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Нагадаємо, Всесвітня боксерська рада (WBC) надав Олександру статус "чемпіона у відпустці". Від титулів за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO) українець відмовився сам.

У минулому році Усик став переможцем першого сезону Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) і абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі.

Після захисту титулів у бою з Тоні Білями, Саша прийняв рішення про перехід в суперважку вагу, але через пошкодження біцепса дебют Усика в супертяжах, який повинен був пройти 25 травня в бою проти камерунця Карлоса Такама, так і не відбувся.

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