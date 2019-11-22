Головна Новини
22 листопада • оновлено в 13:55
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

"На "морозі": Усик розповів про шок перед дебютом серед суперваговиків

895
Читати матеріал російською

Український суперваговик Олександр Усик зізнався, що був збентежений зміною суперника перед дебютом у новій ваговій категорії.

12 жовтня наш співвітчизник мав боксувати з Тайроном Спонгом із Нідерландів, однак за чотири дні до бою у того виявили допінг. За словами Усика, про це він дізнався буквально на зустрічі з суперником від менеджера Егіса Клімаса.

Олександр Усик

Олександр Усик

Новини
Усик скасував бій даремно! Третя допінг-проба Спонга виявилася чистою

"Ми зібралися в Чикаго. Для зустрічі і дуелі поглядів із Тайроном Спонгом. Нас знімали, фотографували. Минає 3-4 хвилини і до мене підходить злий Егіс: "Пішли звідси!" Ми на "морозі" забралися вчотирьох звідти. Я взагалі без задньої думки, радісний пішов. Думаю, клас, мене забрали. І Егіс сказав, що у Спонга позитивний допінг-тест. Це був шок", – розповів Усик у інтерв'ю своєму офіційному YouTube-каналу.

В підсумку опонентом Олександра став американець Чазз Візерспун, якого українець переміг технічним нокаутом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик увійшов до топ-5 рейтингу Всесвітньої боксерської ради (WBC), вибивши Олександра Повєткіна.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Усик – Візерспун" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Усик – Візерспун
Особа
Олександр Усик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги