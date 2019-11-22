"На "морозі": Усик розповів про шок перед дебютом серед суперваговиків

Український суперваговик Олександр Усик зізнався, що був збентежений зміною суперника перед дебютом у новій ваговій категорії.

12 жовтня наш співвітчизник мав боксувати з Тайроном Спонгом із Нідерландів, однак за чотири дні до бою у того виявили допінг. За словами Усика, про це він дізнався буквально на зустрічі з суперником від менеджера Егіса Клімаса.

Олександр Усик

"Ми зібралися в Чикаго. Для зустрічі і дуелі поглядів із Тайроном Спонгом. Нас знімали, фотографували. Минає 3-4 хвилини і до мене підходить злий Егіс: "Пішли звідси!" Ми на "морозі" забралися вчотирьох звідти. Я взагалі без задньої думки, радісний пішов. Думаю, клас, мене забрали. І Егіс сказав, що у Спонга позитивний допінг-тест. Це був шок", – розповів Усик у інтерв'ю своєму офіційному YouTube-каналу.

В підсумку опонентом Олександра став американець Чазз Візерспун, якого українець переміг технічним нокаутом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик увійшов до топ-5 рейтингу Всесвітньої боксерської ради (WBC), вибивши Олександра Повєткіна.

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