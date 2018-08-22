МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ЕкономікаШоу

На Ломаченка чекає супербій: спортивні підсумки 21 серпня

1.2тЧитати новину російською

Російський "Зеніт" опинився в епіцентрі гучного скандалу через матч Ліги Європи, а українському боксеру Василю Ломаченку готують епічний бій у США. OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини вівторка, 21 серпня.

Крім того, в мережу потрапили фото оголеної партнерки головного тренера збірної України з футболу Андрія Шевченка на італійському ТБ. Наші читачі вважають найцікавішими наступні матеріали:

Відмовився брати участь: російський "Зеніт" влип у гучний скандал у Лізі Європи

Хакери злили голі фото нової напарниці Андрія Шевченка

Великі гроші: Ломаченку готують супербій у США

Українська тенісистка перемогла зрадницю з Криму, програючи 1:5

У Росії заборонили футболіста з матірним прізвищем

На Азіатських іграх спалахнув грандіозний секс-скандал

"Слід було очікувати": американський боєць побив росіянина і зіткнувся з підлістю в РФ

Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга Європи
Особи
Василь ЛомаченкоМарта Костюк
Об'єкт
ФК Зеніт
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги