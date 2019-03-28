"На елітному рівні": суперник Ломаченка відзначився дивним висловлюванням

Крайній суперник українського боксера Василя Ломаченка Хосе Педраса прокоментував бій з нашим чемпіоном. Пуерториканець зумів вистояти всі 12 раундів, проте програв одноголосним рішенням суддів.

Незважаючи на свою поразку, Педраса вважає себе топовим боксером і хоче битися з чемпіонами в своїй ваговій категорії.

"Ломаченко - чудовий боєць, і я показав, що перебуваю на елітному рівні. Хочу повернутися і битися з кимось із топів легкої ваги. Наприклад, із прекрасним бійцем Річардом Коммі, а також, не роздумуючи, погодився б на реванш із Ломаченком або бій із Майкі Гарсією, якби він повернувся в наш дивізіон. Я хочу знову бути чемпіоном світу і буду битися з кращими, щоб домогтися цього", - цитує Педрасу VRinge.

Василь Ломаченко та Хосе Педраса Boxing Scene

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон світу за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO) Василь Ломаченко відповів на розчарування вболівальників після поєдинку проти пуерторіканця Хосе Педраси. Українець не зміг завершити бій достроково, проте здолав суперника одноголосним рішенням суддів.

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