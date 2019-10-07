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7 жовтня • оновлено в 17:49
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Напад на екстренера Кличка: наставник дав перший коментар після інциденту

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Відомий американський тренер з боксу, колишній наставник Володимира Кличка і Олександра Усика - Джеймс Алі Башир - розповів про операцію, яку переніс після нападу на нього в США.

Володимир Кличко і Джеймс Алі Башир

Володимир Кличко і Джеймс Алі Башир

klitschko-brothers.com

"Одна операція вже пройшла. Скільки ще потрібно перенести – одному Богу відомо", - повідомив Башир у себе в Facebook.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, на американського тренера напав невідомий під час церемонії зважування його підопічної Івани Хабазін перед боєм з американкою Кларисси Шилдс. Башир посварився з командою Шилдс, потім його вдарили ззаду. У Башира були виявлені переломи лицьових кісток, йому призначили операцію.

Крім Усика, Джеймс Алі Башир довгий час також тренував Володимира Кличка. Зараз одним з його учнів є український чемпіон WBF International в суперважкій вазі Владислав Сіренко.

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Особи
Джеймс Алі Башир Олександр Усик Володимир Кличко Владислав Сіренко
Місце
США
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