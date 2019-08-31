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Мухи, кал, л*йно і бджоли: ображений Усик видав новий вірш

1.9т Читати матеріал російською

Ексабсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик відповів OBOZREVATEL за новину про реакцію фанатів на творчість кримчанина.

28 серпня Усик представив новий вірш, який викликал бурхливе несхвалення у шанувальників спортсмена. В інтернеті користувачі залишили багато несхвальнихкоментарів про боксера, які і навів у своїй новини OBOZREVATEL.

Пропонуємо вашій увазі текст відповіді. Мова, орфографія і стилістичні особливості оригіналу збережено.

"У Саши, чердак наглухо слетел, так расписал обозреватель. Мол зацепил не мало он людей, не добрыми своими он словами. Я говорю что думаю, а думаю я Слава Богу здраво. Не оскорбляю и не виню, что жизнь такая не какая. Среди гектаров роз, муха найдет кусочек кала. Ну а пчела среди говна отыщет ту розу, в которой есть чуть-чуть нектара", - написав боксер у себе в Instagram.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, камерунський супертяж Карлос Такам більше не розглядається командою Олександра Усика в якості суперника на дебютний поєдинок у суперважкій вазі.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Особа
Олександр Усик
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Макарский Александр
Макарский Александр
Если человек талантлив,то талантлив во всем. Треба ему негайно в Россию на ПМЖ переезжать из незалежного укро-бомжатника. В Крым!
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филипп филипыч
филипп филипыч
Не гоните на обоз. Я уже только из-за одних заголовков захожу поржать над обозом))
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