"Муха і людина": російський ексчемпіон висловився про Усика

Українець Олександр Усик є єдиним боксером, який зможе скласти конкуренцію британцю Тайсону Ф'юрі у суперважкій ваговій категорії.

Таку думку в інтерв'ю виданню "Спорт-Екпрес" знаменитий російський боксі, ексчемпіон світу Олег Маскаєв.

Олег Маскаєв "Спорт-Експрес"

"Усик дуже талановитий хлопець. Віруюча людина, що важливо, з правильними моральними принципами. Він дуже швидкий і рухливий, його буде дуже важко пройти навіть хлопцям, які б'ють. Думаю, у важкій вазі він повинен досягти результату. Ось він може скласти конкуренцію Ф'юрі. Він об'єднав всі пояси в крузервейті, а це дуже непроста вага. Вони великі хлопці, при цьому швидкі, я спарингував з ними, там швидкість ще та. Зі швидкістю грати важко. Як муха і людина. Ти хочеш її збити, а у неї швидкість така, що вона бачить тебе заздалегідь. І ти не можеш по ній влучити", – зазначив Маскаєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британський екссуперник Олександра Усика Тоні Белью оцінив шанси українського боксера в суперважкій ваговій категорії.

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