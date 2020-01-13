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13 січня • оновлено в 11:42
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"Мозок не подужав": українці ефектно присоромили Ломаченка за відео зі спецназом РФ

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У мережі продовжують обговорювати скандальне відео з російським спецназом і символікою РПЦ, яке на своїй сторінці опублікував відомий український боксер Василь Ломаченко.

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

Нагадаємо, через кілька днів після публікації спортсмен записав нове відео, в якому спробував пояснити свою позицію. У мережі не зрозуміли звернення боксера і відповіли йому також віршами.

(публікується мовою оригіналу)

"Смотрел твой видосик недавно, Василий

Скажу тебе прямо – твой мозг не осилил

Простые понятия. Ведь ты перепутал

Свечу с кочергой. Видно, бес тебя спутал!

Те парни, что в ролике метко стреляли,

На землю твою вероломно напали

Ты постишь тут тех, кто стреляет нам в спину

И путаешь родину и Батькивщину

Ты славишь тут тех, кто приносит нам горе

А веру ты спутал с принадлежностью к своре", – опублікували вірш в одній зі спільнот соціальної мережі Facebook UkrBall.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, українські фанати боксу закидали Василя Ломаченка гнівними коментарями після публікації ролика з російським спецназом. Зокрема боксера запропонували включити до списку на обмін військовополоненими із Росією.

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Автор
Денис Карпов
Особа
Василь Ломаченко
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фил филька
фил филька
малочисленность упорышей позволяет игнорировать их визги) расстраивает одно - если они совсем исчезнут с кого угорать мы будем)
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Рейт Адам
Рейт Адам
фил филька, мелко,филька)) видишь как ты деградировал- раньше был,,Филип Филипыч,,а сейчас филька!)))
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Василю, боксуй! Не бий дешевих поклонів і не плазуй перед чужинцями! Це ж не гідно.
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