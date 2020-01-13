"Мозок не подужав": українці ефектно присоромили Ломаченка за відео зі спецназом РФ

У мережі продовжують обговорювати скандальне відео з російським спецназом і символікою РПЦ, яке на своїй сторінці опублікував відомий український боксер Василь Ломаченко.
Василь Ломаченко
Нагадаємо, через кілька днів після публікації спортсмен записав нове відео, в якому спробував пояснити свою позицію. У мережі не зрозуміли звернення боксера і відповіли йому також віршами.
(публікується мовою оригіналу)
"Смотрел твой видосик недавно, Василий
Скажу тебе прямо – твой мозг не осилил
Простые понятия. Ведь ты перепутал
Свечу с кочергой. Видно, бес тебя спутал!
Те парни, что в ролике метко стреляли,
На землю твою вероломно напали
Ты постишь тут тех, кто стреляет нам в спину
И путаешь родину и Батькивщину
Ты славишь тут тех, кто приносит нам горе
А веру ты спутал с принадлежностью к своре", – опублікували вірш в одній зі спільнот соціальної мережі Facebook UkrBall.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українські фанати боксу закидали Василя Ломаченка гнівними коментарями після публікації ролика з російським спецназом. Зокрема боксера запропонували включити до списку на обмін військовополоненими із Росією.
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