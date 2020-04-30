Головна Новини
30 квітня • оновлено в 18:24
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

"Можуть дати урок": ексчемпіон світу розкритикував Ломаченка

1.8т
Читати матеріал російською

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях австралієць Джефф Фенеч заявив, що Теофімо Лопес є більш професійним боксером, ніж Василь Ломаченко.

"Я думаю, що Лопес не просто панчер. Він є більш професійним боксером, ніж Ломаченко. Всі тільки й говорять про його "танці" в рингу. Я знаю, що українець робив неймовірні речі в любителях, але це професійний бокс. Є кілька професіоналів, які можуть дати йому урок", – сказав Фенеч в інтерв'ю журналісту EsNews.

Джефф Фенеч

Джефф Фенеч

Yahoo Sports Australia

Він також згадав бій Ломаченка проти Гільєрмо Рігондо і розкритикував те, як українець наносив удари. Австралієць не вірить у перемогу нашого співвітчизника над Теофімо Лопесом.

"Він бився проти цього низького хлопця і наносив удари зверху вниз, а професіонали повинні бити вгору. Мені здається, Ломаченко міг би бути кращим як професіонал. Він ще не стикався зі справжнім пресингом. Коли він переможе декілька таких хлопців, то нам буде, про що говорити. Я не вірю, що українець впорається з Лопесом", – підсумував Фенеч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Василя Ломаченка Боб Арум розповів про проблеми з українцем перед поєдинком з Теофімо Лопесом.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Ломаченко - Лопес" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Ломаченко - Лопес
Особи
Василь Ломаченко Теофімо Лопес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
2
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Бокс

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 10406.

    Вилікувалися: 1238. Померли: 261.

  • У світі захворіли вже більше 3,2 мільйона осіб, загинули – 228 тисяч.

  • Ляшко заявив, що Україна вийшла на плато по COVID-19, прогноз оптимістичний.

  • Ліки від раку протестують на 120 хворих коронавірусом в Британії. Кажуть, вистачить 1 пігулки на добу.

  • Вчені озвучили смертельну небезпеку нових ліків від COVID-19.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Динамо Минск
VS
Слуцк
Победа Динамо Минск
1.70 Сделать ставку
Рух
VS
Городея
Тотал меньше 2
1.70 Сделать ставку
Минск
VS
Торпедо-БелАЗ
Победа Торпедо-БелАЗ с форой (0)
2.04 Сделать ставку
Смолевичи
VS
Энергетик-БГУ
Инд. тотал Энергетика-БГУ больше 1
1.86 Сделать ставку
Bad News Bears
VS
MIBR
Победа Bad News Bears с форой в +1,5 карты
1.60 Сделать ставку
Team Liquid
VS
Envy
Тотал меньше 25,5 раундов на первой карте
1.75 Сделать ставку
ENCE
VS
Complexity
Победа Complexity
1.75 Сделать ставку
fnatic
VS
Heretics
Победа Heretics с форой в +1,5 карты
1.80 Сделать ставку
Dignitas
VS
Team Vitality
Победа Dignitas с форой в +1,5 карты
1.60 Сделать ставку
North
VS
Godsent
Тотал больше 2,5 карт
1.97 Сделать ставку