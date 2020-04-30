"Можуть дати урок": ексчемпіон світу розкритикував Ломаченка

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях австралієць Джефф Фенеч заявив, що Теофімо Лопес є більш професійним боксером, ніж Василь Ломаченко.

"Я думаю, що Лопес не просто панчер. Він є більш професійним боксером, ніж Ломаченко. Всі тільки й говорять про його "танці" в рингу. Я знаю, що українець робив неймовірні речі в любителях, але це професійний бокс. Є кілька професіоналів, які можуть дати йому урок", – сказав Фенеч в інтерв'ю журналісту EsNews.

Джефф Фенеч Yahoo Sports Australia

Він також згадав бій Ломаченка проти Гільєрмо Рігондо і розкритикував те, як українець наносив удари. Австралієць не вірить у перемогу нашого співвітчизника над Теофімо Лопесом.

"Він бився проти цього низького хлопця і наносив удари зверху вниз, а професіонали повинні бити вгору. Мені здається, Ломаченко міг би бути кращим як професіонал. Він ще не стикався зі справжнім пресингом. Коли він переможе декілька таких хлопців, то нам буде, про що говорити. Я не вірю, що українець впорається з Лопесом", – підсумував Фенеч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Василя Ломаченка Боб Арум розповів про проблеми з українцем перед поєдинком з Теофімо Лопесом.

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