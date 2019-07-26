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"Можу програти": Ломаченко несподівано висловився про бій з Кемпбеллом

8.1т Читати матеріал російською

Український чемпіон Василь Ломаченко не виключив своєї поразки в поєдинку проти британця Люка Кемпбелла.

Наш співвітчизник повернеться на ринг 31 серпня об'єднавчому бою відразу за три чемпіонські пояси.

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Василь Ломаченко, Едді Хирн і Люк Кемпбелл

Василь Ломаченко, Едді Хирн і Люк Кемпбелл

"У боксі кожен може програти. Я також. Але, коли я виходжу на ринг, то ніколи не думаю про поразку, думаю тільки про те, як виграти бій. Я ніколи не думаю про результат, просто показую свій стиль і свої навички. Звичайно, трохи переживаю перед боєм, але коли виходжу на ринг, то забуваю про це і концентруюся тільки на суперника", – сказав Ломаченко в інтерв'ю William Hill.

Як повідомляв OBOZREVATEL, менеджер Василя Ломаченка Егіс Клімас скипів через звинувачення в смерті російського боксера Максима Дадашева.

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Тема
Ломаченко – Кемпбелл
Особа
Василь Ломаченко
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