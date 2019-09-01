"Можливо, чотири": промоутер Кемпбелла оскаржив розгром від Ломаченка

Промоутер британця Люка Кемпбелла Едді Хірн висловив гордість за виступ свого підопічного в поєдинку проти Василя Ломаченка.

Незважаючи на розгромну поразку від українця, Хірн похвалив Кемпбелла за ту опозицію, яку той зробив супернику, а також не погодився з записками суддів (119:108, 119:108, 118:109 на користь українця).

Едді Хирн

"Кемпбелл провів відмінний бій. Він боксував з ним, багато разів вдарив дійсно сильно. Думаю, ми повинні пишатися ним. Будь-якого іншого чемпіона світу Люк Кежмпбелл переміг би. Три, можливо, чотири раунди було за ним. Рахунок суддів занадто жорсткий. Ломаченко має неймовірними навичками. Іноді ти його не можеш побачити. Його баланс, його рухи, удари по корпусу... Вітаю його команду", – сказав Хирн в інтерв'ю iFL TV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко після перемоги над Люком Кемпбеллом зізнався в любові британським уболівальникам.

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