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Можливий суперник Усика завоював чемпіонський пояс, побувавши в нокдауні

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Британський важковаговик Ділліан Уайт (26-1), якого називають одним з потенційних суперників українця Усика, переміг Оскара Ріваса (26-1) і завоював титул тимчасового чемпіона WBC.

Поєдинок став центральним на арені О2 в Лондоні і завершився одноголосним рішенням суддів.

Уайт - Рівас

Уайт - Рівас

Протягом усієї зустрічі Уайт діяв точніше і ефективніше. 32-річний колумбієць кілька разів пропускав серйозні удари, які потрясали його. Але в 9-му раунді ледь не сталася сенсація, коли Ділліан не помітив потужний аперкот, що звалив його в нокдаун.

Уайт - Рівас

Уайт - Рівас

31-річний британець зумів піднятися і виграти два заключних раунду, а з ними і весь бій: рахунок суддівських записок 116-111, 115-112 і 115-112.

Уайт - Рівас

Уайт - Рівас

Уайт - Рівас

Уайт - Рівас

Уайт - Рівас

Уайт - Рівас

Уайт - Рівас

Уайт - Рівас

Уайт - Рівас

Уайт - Рівас

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Нагадаємо, що в андеркарті цього поєдинку британський боксер Дерек Чісора (31-9), якого в чемпіонському бою в 2012 році побив Віталій Кличко, ефектно переміг Артура Шпильку (22-4) з Польщі.

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Особи
Олександр Усик Ділліан Уайт
Місце
Англія Лондон
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