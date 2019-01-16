''Може стати останнім'': кращий боксер світу розповів про зустріч із Усиком

Американський боксер Теренс Кроуфорд, який вважається найсильнішим у світі незалежно від вагової категорії, згадав про свій матч із Олександром Усиком за шаховою дошкою.

Спортсмени зустрілися в одному із готелів Нью-Йорка напередодні бою Василя Ломаченка і Хосе Педраси торік у грудні. Як зазначив Кроуфорд в інтерв'ю The Sun, між шахами і боксом є багато спільного.

Теренс Кроуфорд і Олександр Усик Facebook Олександра Усика

"Ви повинні подумати, перш ніж зробити хід. На кожну дію є реакція. Тому маєте думати про всі дії із шаховими фігурами. Ви не хочете зробити помилку, адже будь-який наступний хід може стати вашим останнім", – підкреслив американський чемпіон у напівсередній вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Василя Ломаченка Боб Арум назвав імена двох наступних суперників українського боксера.

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