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8 вересня • оновлено в 11:45
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"Може бути наступним": Ф'юрі викликав Усика на бій

6.8т Читати матеріал російською

Лінійний чемпіон суперважкої вагової категорії Тайсон Ф'юрі висловив зацікавленість у проведенні бою з українцем Олександром Усиком.

Британський боксер вважає нашого співвітчизника найскладнішим викликом для себе і сподівається провести такий поєдинок після реваншу з Деонтеєм Уайлдером.

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Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі

"Якщо чесно, я не бачу нікого, хто б міг стати проблемою для мене. Хоча, може, Олександр Усик. Він незручний хлопець, лівша, чемпіон світу у важкій вазі, непереможний чемпіон світу. Так що, ймовірно, він може стати наступним, найскладнішим моїм випробуванням", – наводить слова Циганського короля ESPN.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 жовтня Олександр Усик проведе дебютний бій у суперважкій ваговій категорії. Суперником нашого співвітчизника стане представник Нідерландів Тайрон Спонг.

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Особи
Тайсон Ф'юрі Олександр Усик
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