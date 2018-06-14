Мовчав 15 років: Віталій Кличко зробив відверте зізнання

Мер Києва, колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Віталій Кличко, якого недавно ввели в Міжнародний зал боксерської слави, вперше розповів, чому не відбувся матч-реванш проти британського боксера Леннокса Льюїса.

Виявилося, що після того пам'ятного бою, Льюїс запросив Кличка в свій офіс для підписання контракту на матч-реванш. Спортсмени домовилися всі документи скласти без юристів і промоутерів, проте яким же було здивування українця, коли на переговори прийшла мама британського чемпіона.

"Ми обговорювали бій протягом двох годин, його мама не сказала ні слова. Але вона пильно вивчала мене, відразу було видно, що вона мудра жінка. Потім я поїхав, мені зателефонував Леннокс і вибачився, сказавши, що бою не буде. Його мамі я не сподобався, вона відмовила його від бою зі мною", - розповів Віталій Кличко Ring Tv.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії звинуватили Віталія Кличка в затягуванні переговорів по бою Усик - Гассієв.