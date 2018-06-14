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Мовчав 15 років: Віталій Кличко зробив відверте зізнання

8.9тЧитати новину російською

Мер Києва, колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Віталій Кличко, якого недавно ввели в Міжнародний зал боксерської слави, вперше розповів, чому не відбувся матч-реванш проти британського боксера Леннокса Льюїса.

Виявилося, що після того пам'ятного бою, Льюїс запросив Кличка в свій офіс для підписання контракту на матч-реванш. Спортсмени домовилися всі документи скласти без юристів і промоутерів, проте яким же було здивування українця, коли на переговори прийшла мама британського чемпіона.

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"Ми обговорювали бій протягом двох годин, його мама не сказала ні слова. Але вона пильно вивчала мене, відразу було видно, що вона мудра жінка. Потім я поїхав, мені зателефонував Леннокс і вибачився, сказавши, що бою не буде. Його мамі я не сподобався, вона відмовила його від бою зі мною", - розповів Віталій Кличко Ring Tv.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії звинуватили Віталія Кличка в затягуванні переговорів по бою Усик - Гассієв.

Особи
Віталій КличкоЛеннокс Льюїс
Джерело
Джерело:Isport
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