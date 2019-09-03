Британський боксер Джеймс Теннісон (25-3, 21 КО) переміг ефектним нокаутом співвітчизника Атіфа Шафіка (21-3, 5 КО).

Поєдинок у другій напівлегкій вазі відбувся в андеркарті бою Ломаченко - Кемпбпелл, і завершився потужним ударом 26-річного Теннісона в другому раунді. Пропустивши серію бічних і аперкотів Шафік буквально склався удвічі і повис на канатах рингу.

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Нагадаємо, що бій Ломаченко – Кемпбелл за три чемпіонські пояси (WBA, WBO і WBC) пройшов у Лондоні на О2 Арені і завершився перемогою нашого співвітчизника за очками. У 11-му раунді британець потрапив у нокдаун. Після зустрічі Кемпбеллу довелося відправитися в госпіталь. Крім того, було опубліковано відео кращих моментів і фотографії найбільш ключових епізодів бою.

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