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11 жовтня • оновлено в 03:31
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Момент моторошної ДТП з непереможним чемпіоном світу з боксу потрапив на відео

2.7т Читати матеріал російською

У мережі з'явилося відео з камер спостережень, де відображено момент жахливої ДТП за участю чемпіона світу IBF/WBС в напівсередній вазі Ерола Спенса (26-0, 21 КО).

На кадрах видно, як Ferrari знаменитого боксера на величезній швидкості вилітає на узбіччя і робить кілька переворотів. За даними поліції, Еррол не був пристебнутий ременем безпеки і вилетів з авто.

Сам Спенс зараз перебуває в реанімації в Далласі, штат Техас, США. За даними промоутера, його травми серйозні, але життю не загрожують.

Нагадаємо, що Спенс 29 вересня переміг Шона Портера (30-3-1, 17 КО) і завоював титул WBC в напівсередній вазі.

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Особа
Еррол Спенс
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