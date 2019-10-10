У мережі з'явилося відео з камер спостережень, де відображено момент жахливої ДТП за участю чемпіона світу IBF/WBС в напівсередній вазі Ерола Спенса (26-0, 21 КО).

На кадрах видно, як Ferrari знаменитого боксера на величезній швидкості вилітає на узбіччя і робить кілька переворотів. За даними поліції, Еррол не був пристебнутий ременем безпеки і вилетів з авто.

Сам Спенс зараз перебуває в реанімації в Далласі, штат Техас, США. За даними промоутера, його травми серйозні, але життю не загрожують.

Нагадаємо, що Спенс 29 вересня переміг Шона Портера (30-3-1, 17 КО) і завоював титул WBC в напівсередній вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер Денис Берінчик потрапив в аварію за кілька днів до свого бою в Україні, повертаючись із тренувального табору в Буковелі.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!