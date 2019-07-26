"Моє занепокоєння": Белью відверто висловився про Усика

Британський ексчемпіон світу Тоні Белью назвав фізичні дані Олександра Усика головною проблемою для українця у суперважкій вазі.

При цьому колишній суперник українця зазначив неймовірні вміння нашого співвітчизника.

Тоні Білями і Олександр Усик

"З точки зору майстерності Усик на голову вищий більшості інших хлопців. Тайсон Ф'юрі має великою майстерністю, але я думаю, що Усик може бути трохи краще навчений. Моє єдине занепокоєння – його розмір. Великі хлопці будуть проблемою. Вони можуть вдарити. Якщо ви порівняєте його з кимось на кшталт Деонтея Уайлдера, вам потрібно задатися питанням, що буде, коли Уайлдер завдасть свого удару. Але Усик є хороші доповненням до хевівейту", – наводить слова Белью World Boxing News.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тоні Белью був у захваті від зустрічі з Олександром Усиком в Лондоні під час вечора боксу в Лондоні.

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