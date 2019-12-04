"Ми ризикуємо життями": Руїс прокоментував реванш із Джошуа

7 грудня у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться чемпіонський бій-реванш у суперважкій вазі за титули WBA Super, IBF і WBO між мексиканцем Енді Руїсом і британцем Ентоні Джошуа.

У спілкуванні з журналістами Руїс заявив, що не збирається розкривати всі карти й ділитися стратегією на поєдинок.

Енді Руїс

"Упевнений, майбутній бій – не останній мій виступ у Саудівській Аравії. Думаю, ще не одного разу сюди повернуся. На відкритому тренуванні ви побачили зовсім небагато. Ясна річ, що мені нема чого розкривати всі карти до бою. Ми дуже потужно попрацювали в тренувальному таборі: над швидкістю, над пресингом, над кутами атаки. Сподіваюся, все це допоможе перемогти", – зазначив Руїс, чиї слова наводить vringe.com.

Мексиканець також дуже стримано висловився про свою психологічну перевагу, маючи на увазі перемогу над Джошуа в першій битві.

Новини Джошуа збив пиху з Ломаченка напередодні реваншу з Руїсом

"Психологічна перевага? Можливо, у мене справді вона є. Але я не хочу допустити недооцінки. Я поважаю всіх бійців, які виходять на ринг. Ми всі ризикуємо своїми життями, щоб забезпечити безбідне майбутнє тим, кого любимо. Тому я просто чекаю, що в суботу у нас вдасться відмінний бій. Не люблю обіцяти нокаути чи щось таке. Якщо з'явиться можливість перемогти достроково, то я нею скористаюся", – сказав Енді.

Нагадаємо, перший бій між Руїсом і Джошуа відбувся в червні 2019 року в Нью-Йорку і завершився сенсаційною перемогою мексиканця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стала відома важлива організаційна деталь реваншу Джошуа – Руїс: цього разу глядачі суперпоєдинку не побачать звичної картини – сексапільних дівчат, які виносять на ринг таблички з номерами раундів.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!