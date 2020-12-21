Ми побачили більше не поразку Ломаченка, а перемогу Лопеса, – український тренер

Відомий український тренер Андрій Синєпупов вважає справедливим поразку Василя Ломаченка (14-2, 10 КО) від Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО) в бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Про це сам фахівець заявив в інтерв'ю телеканалу XSPORT. На його думку, американець детально вивчив суперника та провів ідеальний поєдинок.

"Я вважаю, що в жовтні ми побачили більше не поразку Ломаченку, а перемогу Лопеса. Він дуже грамотно відбоксував. Лопес провів бій дуже класно. Він жодного разу не дав Васі зайти за руку, не влазив у бійку, він зробив стільки, скільки потрібно було для перемоги. Це був ідеальний вечір для американця. Він особисто мене здивував. Ми пам'ятаємо, як Василь "прокинувся" у дев'ятому раунді, ми побачили швидкість, очманілі атаки, але у 12-му раунді Лопес знову зібрався", – сказав Синєпупов.

Нагадаємо, Василь Ломаченко сенсаційно програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів і втратив три чемпіонські пояси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко звинуватив суддів бою з Теофімо Лопесом в упередженості. Він також розлютився під час інтерв'ю, говорячи про травму американця.