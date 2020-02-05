"Ми обурені!" Федерація боксу України зробила різку заяву

Федерація боксу України обурена рішенням знаменитого українського суперважковаговика Віктора Вихриста (35-10, 7 КО) перейти в професіонали.

Віктор Вихрист і Володимир Зеленський @viktor_vykhryst

"Рішення про відмову Вихриста виступати за збірну України повідомив 27 січня особистий тренер Олександр Ляхов – за день до підписання Вихристом професійного контракту. До цього моменту Федерація боксу України не отримувала жодних повідомлень про такі наміри. Федерація боксу України в цілому обурена з приводу цієї події. На наше глибоке переконання подібні дії спортсменів є непрофесійними, неспортивними і неетичними по відношенню до держави, федерації, колег по збірній, тренерського складу та українського боксу в цілому", – йдеться в заяві пресслужби ФБУ.

У Федерації переконані в тому, що цей інцидент може вкрай негативно вплинути на перспективи представників збірної в суперважкій вазі взяти участь у найближчій Олімпіаді.

"З огляду на зазначений інцидент і можливі його наслідки, Виконавчий комітет Федерації боксу України вирішив ініціювати таке:

1) Дискваліфікувати особистого тренера Вихриста Олександра Ляхова на 3 роки від участі як тренера і секунданта боксерів на чемпіонатах і Кубках України з боксу у всіх без винятку вікових групах.

2) Висловити недовіру менеджеру Вихристу Андрію Котельнику і заборонити йому на 3 роки брати участь у всіх без винятку офіційних заходах ФБУ", – повідомляється на сайті організації.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 січня Віктор Вихрист повідомив, що не виступатиме в аматорському боксі на Олімпіаді.

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