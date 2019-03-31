"Ми не вийдемо в ринг": тренер Кролли зробив заяву про Ломаченка

Тренер британського боксера Ентоні Кролли (34-6-3, 13 КО) Джо Галлахер заявив, що його підопічний не буде битися з Василем Ломаченком (12-1, 9 КО) виключно заради грошей.

"Багато чого сказано про Ломаченка, він дуже талановитий, але вже програвав, він вже падав. Люди люблять бокс тому, що у андердога є шанс, тут можливі апсети. Ми вийдемо і спробуємо зробити це. Ми не вийдемо в ринг просто, щоб забрати чек і подякувати за спогади, ми вийдемо з надією вписати свої імена в історію спорту, віддамо все, що у нас є", - заявив Галахер на прес-конференції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наступний поєдинок українця Василя Ломаченка відбудеться 12 квітня. Букмекери вже опублікували принизливі котирування на чемпіонський бій проти Кролли.

Раніше Ломаченко розраховував об'єднати пояси в бою проти Річарда Коммi, який завоював чемпіонський пояс в легкій вазі за версією IBF, нокаутувавши росіянина Ісу Чаніева. Однак ганець отримав травму і бій зірвався.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал