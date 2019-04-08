МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

"Ми не отримували": в Усика пояснили зрив бою з Повєткіним

214Читати матеріал російською

Команда Олександра Повєткіна не зуміла оперативно відповісти на пропозицію промоутерів Олександра Усика щодо проведення бою, що і стало причиною відмови українця від дебюту в суперважкій вазі в поєдинку проти "Російського Витязя".

Про це розповів один з промоутерів Усика Олександр Красюк.

Новини
"Іди відпочивай": пішохід-порушник послав Усика у відповідь на зауваження

Олександр Повєткін і Олександр Усик

Олександр Повєткін і Олександр Усик

"Чесно кажучи, каменів спотикання не було. Зараз дуже активний дивізіон. Кожен боксер сподівається на свій шанс. На момент переговорів з Повєткіним були питання щодо Діліан Уайта, Джозефа Паркера... І коли нас уже підтискав час, було зроблено остаточну пропозицію. Деякий час ми не отримували відповіді і прийняли рішення йти з Такама. Трохи пізніше Олександр заявив, що він готовий битися, але команда Усика вже затвердили Такама в якості суперника", – сказав менеджер в інтерв'ю VideoBoxing.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик дебютує в суперважкій ваговій категорії 25 травня в американському Оксон Хіллі. Суперником українського боксера стане представник Камеруну Карлос Такам.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Особи
Олександр УсикОлександр ПовєткінОлександр Красюк
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки