"Ми не отримували": в Усика пояснили зрив бою з Повєткіним

Команда Олександра Повєткіна не зуміла оперативно відповісти на пропозицію промоутерів Олександра Усика щодо проведення бою, що і стало причиною відмови українця від дебюту в суперважкій вазі в поєдинку проти "Російського Витязя".

Про це розповів один з промоутерів Усика Олександр Красюк.

Олександр Повєткін і Олександр Усик

"Чесно кажучи, каменів спотикання не було. Зараз дуже активний дивізіон. Кожен боксер сподівається на свій шанс. На момент переговорів з Повєткіним були питання щодо Діліан Уайта, Джозефа Паркера... І коли нас уже підтискав час, було зроблено остаточну пропозицію. Деякий час ми не отримували відповіді і прийняли рішення йти з Такама. Трохи пізніше Олександр заявив, що він готовий битися, але команда Усика вже затвердили Такама в якості суперника", – сказав менеджер в інтерв'ю VideoBoxing.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик дебютує в суперважкій ваговій категорії 25 травня в американському Оксон Хіллі. Суперником українського боксера стане представник Камеруну Карлос Такам.

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