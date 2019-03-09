"Ми довго чекали": у боксера команди Путіна образилися на Усика

Менеджер російського боксера Дениса Лебедєва Вадим Корнілов заявив, що його команда чекає рішення Всесвітньої боксерської асоціації з приводу бою його підопічного проти Олександра Усика.

Раніше WBA зобов'язала нашого чемпіона провести захист титулу проти боксера з Putin Team, проте поєдинок так і не відбувся.

"Ми довго чекали, поки команда Усика прийме рішення. Як розуміємо, команда українця прийняла рішення провести бій у важкій вазі. Зараз чекаємо висновку від WBA з приводу титулу, чекаємо від них рішення по ситуації. Є плани, що бій Дениса відбудеться, але трохи пізніше і, швидше за все, з іншим суперником", - цитує Корнілова РІА Новини.

Денис Лебедєв vsenabox.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер Олександр Усик після перемоги над британцем Тоні Белью прийняв рішення перейти у суперважку вагу. Наступним суперником абсолютного чемпіона світу в крузервейті повинен був стати росіянин Олександр Повєткін, проте його команда злякалася бою з українцем.

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