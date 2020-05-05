"Мені сказали, що воює з Україною": Ломаченко висловився про єдність із Росією

Український чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA Василь Ломаченко заявив, що він досі не вірить, що Росія почала війну в Україні.

"У мене дуже багато друзів у Росії, у мене родичі в Росії є. У мене суперники з Росії є. Я з усіма спілкуюся, з усіма дружу і підтримую стосунки, і я не можу просто перестати з ними спілкуватися, бо мені сказали, що це країна, яка воює з нашою країною. Чесно кажучи, це не вкладається в моїй голові", – заявив Ломаченко у фільмі "Здрастуй, брате, Христос Воскрес!" на Youtube-каналі "Корсунська пустель".

Відзначимо, що Ломаченко 19 квітня опублікував в Instagram відео, в якому разом з російськими акторами і священиками у віршованій формі привітав Україну й українців з Великоднем.

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