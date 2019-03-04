"Мені не подобається": Гассiєв зробив заяву про Усика

Колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Мурат Гассiєв заявив, що не буде проводити бій з Олександром Усиком, якщо в українця не буде титулів.

"Стиль Усика мені не подобається, тому що я сам так не зміг би боксувати. На момент фіналу WBSS він просто виявився кращим боксером. Якщо у мене вийде провести з ним реванш, це добре. Якщо у нього титулів не буде, то мені нецікаво буде з ним боксувати. Поразка - це, звичайно, неприємно. Бокс - це не боротьба. Це така поразка, яка тебе відкидає назад. І чи зможеш ти знову дійти до цього рівня або не зможеш, це знає тільки Бог", – сказав Гассiєв у фільмі Iron.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 липня в фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії Олександр Усик, розбивши Мурата Гассієва, захистив титул чемпіона світу за версіями WBO і WBC, а також здобув титули чемпіона світу за версіями IBF і WBA. Також він завоював вакантний титул чемпіона світу за версією The Ring і кубок Мохаммеда Алі.

Зараз Саша готується до дебюту в супертяжах. Його першим суперником повинен був стати Олександр Повєткін, проте кілька днів тому команда Витязя зробила несподіваний хід, злякавшись бою з кримчанином.

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