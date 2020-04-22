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22 квітня • оновлено в 11:39
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"Мені краще закрити рот": Усик зробив категоричну заяву

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Український боксер Олександр Усик вважає, що дівчатам не місце в боксі і змішаних єдиноборствах, тому що так вони втрачають свою чарівність і стають грубими.

"Я вважаю, що дівчата не повинні боксувати. Для мене жінка – це як квітка, яка має радувати око чоловіка, про якого потрібно піклуватися, любити і захищати, а іноді навіть балувати. Бокс і ММА, тим часом, змушують жінок втрачати частину своєї чарівності і ставати грубими", – сказав Усик в інтерв'ю виданню Przeglad Sportowy.

Олександр Усик і його дружина

Олександр Усик і його дружина

@usykaa

Боксер запропонував кілька інших занять, які б більше підійшли дівчатам.

"Це моя точка зору. Хтось скаже, що я кажу дурниці, і мені краще закрити рот. Я зроблю це, але я знову повторюю, що проти жіночих бойових мистецтв. Дами можуть зробити щось більш гарне і жіночне. Наприклад, танці, спів або мистецтво. Бокс – це жорстокий вид спорту, в якому повинні змагатися справжні чоловіки", – додав українець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик розповів, що має робити людина, щоб досягати високих результатів.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Олександр Усик
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Иван из московского улуса
Иван из московского улуса
усик точно не мужчина...в боксе там...мимо проходил.
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