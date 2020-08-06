Мені дуже подобаються його висловлювання, – Ломаченко про випади з боку Лопеса

Василь Ломаченко заявив, що йому дуже подобаються образливі висловлювання свого наступного суперника Теофімо Лопеса та його батька.

"Лопес молодець. Мені дуже подобаються його висловлювання на мою адресу. Він всю роботу робить за нас двох. Мені не потрібно нічого кричати, заявляти, дражнити його, принижувати. Він сам все це робить і розкручує поєдинок. У них з татом це добре виходить. Тому – дякую, хлопці!" – сказав Ломаченко в інтерв'ю на YouTube-каналі LOMA Official TV.

Український боксер також відзначив, що слова Лопеса та його батька його вже не зачіпають.

"Тепер вже не зачіпають. Роки півтора-два назад він вже почав щось казати. Тоді воно обурювало, а зараз вже ні", – зізнався український боксер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американець зняв відео біля арени "Медісон-сквер-гарден", на якій 30 травня мав пройти його бій проти Василя, і сказав українцеві принести туди свої пояси.

У відповідь Ломаченко закликав його повертатися в зал і готуватися до поєдинку, а Лопес заявив, що "снідає такими старими", як українець.