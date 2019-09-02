"Мені боляче": Ломаченко зробив зізнання після бою з Кемпбеллом

Український чемпіон Василь Ломаченко назвав поєдинок проти британця Люка Кемпбелла одним із найскладніших у своїй кар'єрі.

Наш співвітчизник зазначив, що його суперник у бою, який відбувся 31 серпня, має неймовірну силу удару.

Ломаченко – Кемпбелл

"Це було схоже на аматорський бій, тому що він дуже добре готовий технічно і дуже розумний. Так, він зробив мені боляче, у нього велика сила, і він спіймав мене декількома джебами. Я був близький до того, щоб перемогти нокаутом, але не має значення – нокаут це або рішення суддів, головне, що є просто перемога", – наводить слова Ломаченка Boxing Scene.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко переміг Люка Кемпбелла одноголосним рішенням суддів і завоював три чемпіонські пояси у легкій вазі.

Після поєдинку британського боксера було доставлено до лікарні, медики відзначили сильне фізичне виснаження Кемпбелла.

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