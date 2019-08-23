Менеджеру Усика вручили медаль померлого російського боксера

Російський боксер Максим Дадашев, який трагічно помер після бою 20 липня, був посмертно нагороджений золотою медаллю Євразійської федерації професійного боксу (EBP).

Під час засідання конгресу організації пам'ять боксера вшанували хвилиною мовчання, пише "Российская газета". Крім того, менеджеру боксера Егісу Клімасу, який також представляє інтереси українців Василя Ломаченка та Олександра Усика, і тренеру Бадді Макгірту було вручено почесну нагороду.

Максим Дадашев (зліва)

"Ми сумуємо за Максимjv. Нехай бог береже його і допоможе його родині", – прокоментував Макгірт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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