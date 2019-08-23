Менеджеру Усика вручили медаль померлого російського боксера

Російський боксер Максим Дадашев, який трагічно помер після бою 20 липня, був посмертно нагороджений золотою медаллю Євразійської федерації професійного боксу (EBP).
Під час засідання конгресу організації пам'ять боксера вшанували хвилиною мовчання, пише "Российская газета". Крім того, менеджеру боксера Егісу Клімасу, який також представляє інтереси українців Василя Ломаченка та Олександра Усика, і тренеру Бадді Макгірту було вручено почесну нагороду.
Максим Дадашев (зліва)
"Ми сумуємо за Максимjv. Нехай бог береже його і допоможе його родині", – прокоментував Макгірт.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 липня Максим Дадашев зазнав поразки від пуерторіканця Субріеля Матіаса після того, як тренер росіянина відмовився випускати підопічного на 12-й раунд.
Відразу після поєдинку 28-річний боксер був доставлений в госпіталь, де йому зробили операцію по трепанації черепа і ввели в медикаментозну кому.
Дадашев помер 23 липня в Меріленді, не приходячи до тями.
Українець Василь Ломаченко заявив, що відчув шок, дізнавшись про смерть свого колеги по промоутерській компанії Top Rank.
Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик присвятив Максиму зворушливий вірш.
Екс-тренер Миколи Валуєва звинуватив у смерті Дадашева його американського наставника.
Пізніше з'явилося відео останніх хвилин життя Максима Дадашева.
Російський експерт назвав винних у смерті боксера.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram