Менеджер Ломаченка розповів, коли українець повернеться на ринг

Менеджер Василя Ломаченка Егіс Клімас заявив, що українець може повернутися на ринг в березні або квітні 2021 року.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував коротке відео, на якому Ломаченко перебуває в кабінеті лікаря, а його плече заклеєно пластирами. Менеджер Василя відзначив, що його підопічний почувається добре.

"Отже, це інформація для фанатів Ломаченка і тих, кому важливо чи цікаво: Василь почувається прекрасно після операції та повертається додому. Він швидко відновлюється і вже робить реабілітаційні вправи. Він скоро повернеться. Сподіваюся, ми зможемо знову побачити його на рингу в березні/квітні наступного року", – підписав публікацію Клімас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після сенсаційної поразки в бою з Теофімо Лопесом Ломаченко був прооперований.