"Мене не хвилює": Кемпбелл зухвало висловився про Ломаченка

Британець Люк Кемпбелл зізнався, що важко готувався до бою з українським чемпіонів Василем Ломаченком, проводячи незвичайні спаринги.
При цьому претендент заявив, що не вивчав стиль свого майбутнього опонента.
Люк Кемпбелл
GQ
"У цьому тренувальному таборі я дещо змінив. Я спарингував з трьома боксерами одночасно, це гарне тренування, але спочатку було правда важко. Тобі завдають удари під різними кутами і удари несподівані, але це, поза сумнівами, підвищує концентрацію. У мене немає завдання проаналізувати те, що робить Ломаченко. Василь не головний герой в цьому бою, все залежить від моїх рішень. Мене не хвилюють сильні сторони українця, я просто повинен показати кращий виступ", – цитує Кемпбелла GQ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, мексиканець Орландо Солідо дав зухвалий рада Люку Кемпбеллу напередодні поєдинку проти Ломаченка.
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