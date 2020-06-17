Мене б розіп'яли, як Ісуса Христа, – Ф'юрі про слова Джошуа на протесті Black Lives Matter

Михайло Морозов Бокс 10:45, 17.06.2020 Оновлено: 11:12, 17.06.2020

Тайсон Ф'юрі жорстко розкритикував Ентоні Джошуа за його слова під час мирного протесту Black Lives Matter, який відбувся в рідному для боксера Вотфорді.

Промова Джошуа викликала хвилю обурення в мережі. У ній він закликав людей утриматися від закупівель у "їхніх" магазинах і вкладати гроші в підприємства, якими володіють темношкірі.

"Я впевнений, що в Ей Джея були причини говорити те, що він сказав. Якими б вони не були, він уже зробив це. Я впевнений, що він уже вибачився перед тими, кого міг образити – чи ні? Насправді він написав, що ті, кому не сподобалися його слова, можуть піти куди подалі. Я не люблю нападати на людей, які переживають непрості часи, але якби я сказав людям не купувати нічого в магазинах, якими володіють темношкірі й азійці, мене б розіп'яли, як Ісуса Христа", – цитує слова Ф'юрі видання DailyMail.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Джошуа та Ф'юрі домовилися про проведення двох поєдинків за титул абсолютного чемпіона світу 2021 року.

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