Мене б розіп'яли як Ісуса Христа, - Ф'юрі про слова Джошуа на протесті "Black Lives Matter"
Ентоні Джошуа на протесті "Black Lives Matter"
Тайсон Ф'юрі жорстко розкритикував Ентоні Джошуа за його слова під час мирного протесту "Black Lives Matter", який пройшов у рідному для боксера Уотфорді.
Промова Джошуа викликала хвилю обурення в мережі. У ній він закликав людей утриматися від покупок в "їхніх" магазинах і вкладати гроші в підприємства, якими володіють темношкірі.
"Я впевнений, що у Ей Джея були причини говорити те, що він сказав. Якими б вони не були, він вже зробив це. Я впевнений, що він уже вибачився перед тими, кого міг образити – чи ні? Насправді він написав , що ті, кому не сподобалися його слова, можуть піти куди подалі. Я не люблю нападати на людей, які переживають непрості часи, але якби я сказав людям не купувати нічого в магазинах, якими володіють темношкірі й азіати, мене б розіп'яли як Ісуса Христа", – цитує слова Ф'юрі видання DailyMail.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Джошуа і Ф'юрі домовилися про проведення двох поєдинків за титул абсолютного чемпіона світу в 2021 році.