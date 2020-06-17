Мене б розіп'яли як Ісуса Христа, - Ф'юрі про слова Джошуа на протесті "Black Lives Matter"

Тайсон Ф'юрі жорстко розкритикував Ентоні Джошуа за його слова під час мирного протесту "Black Lives Matter", який пройшов у рідному для боксера Уотфорді.

Промова Джошуа викликала хвилю обурення в мережі. У ній він закликав людей утриматися від покупок в "їхніх" магазинах і вкладати гроші в підприємства, якими володіють темношкірі.

"Я впевнений, що у Ей Джея були причини говорити те, що він сказав. Якими б вони не були, він вже зробив це. Я впевнений, що він уже вибачився перед тими, кого міг образити – чи ні? Насправді він написав , що ті, кому не сподобалися його слова, можуть піти куди подалі. Я не люблю нападати на людей, які переживають непрості часи, але якби я сказав людям не купувати нічого в магазинах, якими володіють темношкірі й азіати, мене б розіп'яли як Ісуса Христа", – цитує слова Ф'юрі видання DailyMail.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Джошуа і Ф'юрі домовилися про проведення двох поєдинків за титул абсолютного чемпіона світу в 2021 році.