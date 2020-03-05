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5 березня • оновлено в 17:25
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Мейвезер озвучив захмарний гонорар за бій проти Хабіба або Конора

1.3т
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Непереможений американський боксер Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) заявив, що готовий вийти на бій проти Хабіба Нурмагомедова або Конора МакГрегора, якщо йому заплатять 600 мільйонів доларів.

"Моя цифра – 600 мільйонів доларів. Якщо я піду на такий ризик, він повинен цього коштувати", – цитує слова Мейвезера інформагентство Mirror.

Флойд Мейвезер

Флойд Мейвезер

Він також додав, що готовий битися лише з Хабібом або Конором, тому що тільки такий поєдинок принесе йому достатній дохід.

"На сьогоднішній день для мене немає ніякого сенсу битися з рядовим боксером. Я бізнесмен. Бій проти МакГрегора (у 2017 році – Ред.) Мав сенс, оскільки він приніс багато грошей", – додав американець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, батько Хабіба Нурмагомедова Абдулманап запропонував цікавий формат бою проти Флойда Мейвезера та прокоментував інформацію про його проведення.

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Особи
Конор МакГрегор Хабiб Нурмагомедов Флойд Мейвезер
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