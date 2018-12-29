Мейвезер – Нацукава: стали відомі подробиці супербою

Легендарний американський боксер Флойд Мейвезер 31 грудня повернеться на професійний ринг після того, як у серпні минулого року нокаутував зірку Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конора МакГрегора.
Чемпіон світу в п'яти вагових категоріях у Японії битиметься із 20-річним місцевим кікбоксером Тенсіном Нацукавою. Поєдинок пройде за правилами боксу в напівсередній ваговій категорії (66,8 кг). Бій триватиме лише три раунди тривалістю три хвилини, пише mmafighting.com.
Флойд Мейвезер і Тенсін Нацукава
Водночас не вестимуться записки суддів, а також не будуть винесені жодні рішення про переможця бою. Крім того, поєдинок не внесуть в офіційні реєстри боксу та змішаних єдиноборств.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Флойд Мейвезер отримає божевільний гонорар за бій із Тенсіном Нацукавою. Виплата американському боксерові становитиме майже 100 мільйонів доларів.
За свою кар'єру Мейвезер провів рівно 50 поєдинків, усі вони були на його користь. 27 боїв американець завершив достроково.
Флойд лише один раз у кар'єрі опинявся у нокдауні. У поєдинку проти Карлоса Ернандеса рефері в рингу відкрив рахунок американцю у шостому раунді.