Мейвезер – Нацукава: стали відомі подробиці супербою

Легендарний американський боксер Флойд Мейвезер 31 грудня повернеться на професійний ринг після того, як у серпні минулого року нокаутував зірку Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конора МакГрегора.

Чемпіон світу в п'яти вагових категоріях у Японії битиметься із 20-річним місцевим кікбоксером Тенсіном Нацукавою. Поєдинок пройде за правилами боксу в напівсередній ваговій категорії (66,8 кг). Бій триватиме лише три раунди тривалістю три хвилини, пише mmafighting.com.

Флойд Мейвезер і Тенсін Нацукава

Водночас не вестимуться записки суддів, а також не будуть винесені жодні рішення про переможця бою. Крім того, поєдинок не внесуть в офіційні реєстри боксу та змішаних єдиноборств.

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