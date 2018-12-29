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Мейвезер – Нацукава: стали відомі подробиці супербою

8.5тЧитати матеріал російською

Легендарний американський боксер Флойд Мейвезер 31 грудня повернеться на професійний ринг після того, як у серпні минулого року нокаутував зірку Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конора МакГрегора.

Чемпіон світу в п'яти вагових категоріях у Японії битиметься із 20-річним місцевим кікбоксером Тенсіном Нацукавою. Поєдинок пройде за правилами боксу в напівсередній ваговій категорії (66,8 кг). Бій триватиме лише три раунди тривалістю три хвилини, пише mmafighting.com.

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Флойд Мейвезер і Тенсін Нацукава

Флойд Мейвезер і Тенсін Нацукава

Водночас не вестимуться записки суддів, а також не будуть винесені жодні рішення про переможця бою. Крім того, поєдинок не внесуть в офіційні реєстри боксу та змішаних єдиноборств.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Флойд Мейвезер отримає божевільний гонорар за бій із Тенсіном Нацукавою. Виплата американському боксерові становитиме майже 100 мільйонів доларів.

  • За свою кар'єру Мейвезер провів рівно 50 поєдинків, усі вони були на його користь. 27 боїв американець завершив достроково.

  • Флойд лише один раз у кар'єрі опинявся у нокдауні. У поєдинку проти Карлоса Ернандеса рефері в рингу відкрив рахунок американцю у шостому раунді.

Особа
Флойд Мейвезер
Місце
ЯпоніяТокіо
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