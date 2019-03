Матір непереможного чемпіона світу з боксу застрелив коп

Матір чемпіона світу за версією IBF у другій середній вазі Калеба Планта (18-0, 10 КО), 51-річна Бет Плант, загинула від пострілу заступника шерифа.

Трагічний інцидент трапився в окрузі Чітем (штат Теннессі, США). Бет Плант перевозилася парамедиками до лікувального закладу і раптово дістала ніж. Водій карети швидкої допомоги зупинився і викликав поліцію, повідомляє BoxingScene.

Коли на місце прибули представники правоохоронних органів, постраждала почала розмахувати ножем перед заступником шерифа. Той розцінив це як загрозу і застрелив її.

Наразі ведеться слідство. Жодних подробиць щодо того, чому Бет Плант підлягала госпіталізації, не повідомляється.

"Ти назавжди залишишся в моєму серці, улюблена мамо. Ти завжди потребувала допомоги в боротьбі зі своїми демонами. Тепер ти вільна", - написав боксер у себе в Twitter.

Love you forever and always momma. You always said "work hard bubba" and I did. All you needed was help with your demons ... your free now momma🖤 pic.twitter.com/kqgYOg4Bkc