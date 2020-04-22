"Малограмотний мракобіс": Усика висміяли за слова про Бога і коронавірус

Непереможний український боксер Олександр Усик викликав бурю глузувань в мережі після свого інтерв'ю, в якому пов'язав Бога і коронавірус.

Особливо користувачів в інтернеті обурили слова супертяжа, що "Бог так сильно любить нас, що він не бажає нам нічого поганого".

"А тих що померли не любить виходить Бог?" - задаються резонним питанням вболівальники.

"Усик простий черговий малограмотний мракобіс, який говорить дурниці про якогось неіснуючого Бога, який нас настільки любить, що посилає страждання на землю", - відзначають користувачі всесвітньої павутини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик зізнався, що відчув внутрішню агресію, коли дізнався про закриття церков через пандемію коронавiрусу. У той же час він зазначив, що з часом зрозумів серйозність пандемії.