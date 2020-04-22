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22 квітня • оновлено в 19:17
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"Малограмотний мракобіс": Усика висміяли за слова про Бога і коронавірус

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Непереможний український боксер Олександр Усик викликав бурю глузувань в мережі після свого інтерв'ю, в якому пов'язав Бога і коронавірус.

Особливо користувачів в інтернеті обурили слова супертяжа, що "Бог так сильно любить нас, що він не бажає нам нічого поганого".

"А тих що померли не любить виходить Бог?" - задаються резонним питанням вболівальники.

"Усик простий черговий малограмотний мракобіс, який говорить дурниці про якогось неіснуючого Бога, який нас настільки любить, що посилає страждання на землю", - відзначають користувачі всесвітньої павутини.

"Малограмотний мракобіс": Усика висміяли за слова про Бога і коронавірус
"Малограмотний мракобіс": Усика висміяли за слова про Бога і коронавірус
"Малограмотний мракобіс": Усика висміяли за слова про Бога і коронавірус
"Малограмотний мракобіс": Усика висміяли за слова про Бога і коронавірус
"Малограмотний мракобіс": Усика висміяли за слова про Бога і коронавірус
"Малограмотний мракобіс": Усика висміяли за слова про Бога і коронавірус

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик зізнався, що відчув внутрішню агресію, коли дізнався про закриття церков через пандемію коронавiрусу. У той же час він зазначив, що з часом зрозумів серйозність пандемії.

Коли відбудеться бій Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
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Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
кто заказал вам травлю абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе, единственный обладатель чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксёров современности.он все равно вашу помойку не читает
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Спорт Бокс

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 6592.

    Вилікувалися: 424. Померли: 174.

  • У світі захворіли майже 2,5 мільйони осіб, загинули – понад 174 тисячі.

  • Карантин в Україні продовжили до 11 травня через епідемію коронавірусу.

  • Названо найбільш ймовірний спосіб заразитися коронавірусом.

  • В Україні вводять три рівня небезпеки COVID-19: що значить кожний.

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