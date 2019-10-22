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22 жовтня • оновлено в 17:35
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"Малий розміром. Це забавно": знаменитий ексчемпіон оцінив шанси Усика в супертяжах

2.3т Читати матеріал російською

Колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях Пол Маліньяджі висловив упевненість в тому, що українець Олександр Усик зможе стати топбійцем суперважкого дивізіону.

Американець позитивно оцінив дебют нашого співвітчизника у хевівейті, коли Усик переміг технічним нокаутом Чазз Візерспуна.

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Усик – Візерспун

Усик – Візерспун

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"Візерспун дозволяв йому працювати, але Усик не хотів всім ризикувати. Я думаю, ви побачите більш кращого Усика. І чим більше буде ім'я, тим більше буде шанс для Усика виглядати краще. Я думаю, Усик зможе стати топбійцем дивізіону. Я вважаю, Усик трохи малий розміром, але він дуже вмілий і буде головним болем для будь-кого, хто вийде проти нього на ринг. Це забавно", – наводить слова Маліньяджі vringe.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня боксерська рада осоромилася з Олександром Усиком на конгресі у Мексиці.

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Особи
Олександр Усик Пол Маліньяджі
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